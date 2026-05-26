Muchas personas logran superar la fiebre y los síntomas iniciales de la chikungunya, pero en algunos casos el dolor en las articulaciones permanece durante meses e incluso años.

Por esa razón, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) anunció una jornada gratuita de evaluación médica en el Hospital Japonés destinada a pacientes que continúan presentando molestias tras haber padecido esta enfermedad viral.

La actividad se realizará el miércoles 3 de junio desde las 07:30 y estará enfocada en detectar posibles casos de artritis post chikungunya mediante atención especializada en reumatología.

Se recomendó a las personas registrarse previamente mediante un enlace habilitado para asegurar la atención médica: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZNqQA-Ruri5O50ruYQRg4ZMccFPFeTdXRzUwN9MJgVbLXJQ/closedform

¿Qué es la chikungunya?

La chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados, principalmente el Aedes aegypti y el Aedes albopictus.

El nombre proviene del idioma makonde y significa “doblarse”, haciendo referencia a la postura que adoptan muchas personas debido al intenso dolor articular que provoca la enfermedad.

Síntomas más frecuentes

Los síntomas suelen aparecer entre tres y siete días después de la picadura del mosquito.

Entre los principales se encuentran:

Fiebre alta

Dolor intenso en las articulaciones

Dolores musculares

Fatiga

Dolor de cabeza

Erupciones en la piel

Uno de los signos más característicos es el dolor articular severo, que en algunos pacientes puede impedir caminar o realizar actividades cotidianas.

Las tres fases de la enfermedad

Especialistas explican que la chikungunya puede atravesar distintas etapas:

Fase aguda:

Se presenta durante los primeros 14 días y se caracteriza por fiebre repentina y fuerte dolor en las articulaciones.

Fase post-aguda:

Puede extenderse hasta tres meses. Aunque la fiebre desaparece, persisten inflamación y molestias articulares.

Fase crónica:

En algunos pacientes el dolor continúa durante meses o incluso años, afectando la calidad de vida.

¿Quiénes corren más riesgo?

Las personas con mayor probabilidad de desarrollar complicaciones son:

Adultos mayores

Recién nacidos

Pacientes con enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión

Actualmente no existe una cura específica ni una vacuna ampliamente disponible contra la chikungunya, por lo que el tratamiento se centra en aliviar síntomas mediante reposo, hidratación y medicamentos para el dolor.

¿Cómo prevenirla?

Las autoridades sanitarias recuerdan que la principal medida de prevención es evitar la proliferación de mosquitos.

Para ello recomiendan:

Eliminar recipientes con agua acumulada

Utilizar repelente

Colocar mosquiteros

Usar ropa que cubra la piel

La jornada médica busca precisamente ayudar a quienes aún enfrentan secuelas tras la enfermedad y continúan sufriendo dolor o inflamación en las articulaciones.

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