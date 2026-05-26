Alivio tributario en Santa Cruz de la Sierra: así puedes acceder al descuento del 15%

El Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó una nueva Ley de Alivio Tributario que establece un descuento del 15% en el pago de impuestos municipales correspondientes a la gestión 2025.

La medida beneficiará a contribuyentes con impuestos de bienes inmuebles, vehículos y patentes de funcionamiento de actividades económicas.

La presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar, destacó que la normativa busca aliviar la economía de las familias cruceñas en un contexto complicado.

“Buenas noticias para Santa Cruz, aprobamos la ley de alivio tributario para reducir el 15% en el pago de tus impuestos de bienes inmuebles, vehículos y patentes con actividad económica. Estamos cuidando cada centavo de la familia cruceña”, expresó la autoridad mediante sus redes sociales.

¿Hasta cuándo estará vigente el descuento?

El beneficio tributario estará disponible hasta el próximo 30 de junio de 2026, periodo en el que los contribuyentes podrán acceder a la rebaja aprobada por el Legislativo municipal.

La normativa comenzará a aplicarse desde su publicación oficial.

¿Quiénes podrán beneficiarse?

El descuento alcanza a:

Impuestos de bienes inmuebles

Impuestos de vehículos

Patentes de actividades económicas y negocios

Uno de los puntos más destacados de la ley es que las personas podrán pagar la gestión 2025 incluso si mantienen deudas o mora de años anteriores.

“No es obligatorio tener canceladas las gestiones anteriores para acceder al beneficio”, aclaró Luisa Nayar.

Un alivio para los contribuyentes

Desde el Concejo Municipal señalaron que la norma busca incentivar el cumplimiento tributario y, al mismo tiempo, dar un respiro económico a miles de contribuyentes cruceños.

La aprobación de esta ley llega en un momento en que muchas familias y pequeños negocios buscan reducir gastos y reorganizar sus finanzas, por lo que el descuento podría representar un importante ahorro antes de la mitad de año.

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