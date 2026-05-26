Enfrentamientos en Parotani: movilizados intentan frenar avance policial en operativo de desbloqueo

Un numeroso contingente policial avanza este martes en el operativo de desbloqueo de la carretera que conecta Cochabamba con Oruro y La Paz, en medio de enfrentamientos con grupos movilizados apostados en los cerros aledaños a la vía.

La intervención se concentra actualmente en el kilómetro 45, donde los efectivos trabajan retirando piedras, ramas y otros objetos colocados sobre la vía. De acuerdo con reportes preliminares, el contingente logró avanzar aproximadamente seis kilómetros desde el puente Parotani, aunque el despeje continúa debido a la magnitud del bloqueo.

Durante el operativo se registraron momentos de tensión. Grupos movilizados permanecen apostados en los cerros cercanos y desde allí lanzan piedras y dinamitas contra los efectivos policiales. Ante esta situación, la Policía respondió con el uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes y garantizar el avance sobre la carretera.

La vía se encuentra cubierta por una gran cantidad de piedras de distintos tamaños, lo que dificulta el trabajo de desbloqueo. Parte del material habría caído desde los cerros durante las protestas, por lo que se prevé el ingreso de maquinaria pesada para acelerar el retiro de escombros.

El despliegue policial comenzó luego de que se conociera que mineros de Sicaya y Llavini intentaron instalar nuevos puntos de bloqueo avanzando hasta inmediaciones del puente Parotani, generando tensión en este sector estratégico de conexión entre Cochabamba, Oruro y La Paz.

Los movilizados exigen la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz, en medio del conflicto que se mantiene en distintos puntos del país.

Por ahora, el despeje se realiza principalmente de forma manual, mientras continúan las tareas para habilitar por completo la ruta al occidente del país.

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