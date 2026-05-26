Gobernación del Beni declara emergencia humanitaria y exige garantizar el abastecimiento de insumos básicos

El gobernador del Beni, Jesús Egüez Rivero, declaró "Emergencia Humanitaria Departamental" ante el desabastecimiento de alimentos básicos, medicamentos y combustibles que afecta a la población beniana debido a los bloqueos instalados en distintas carreteras del país.

La autoridad informó que la medida fue asumida tras evaluar el impacto que la interrupción de rutas está generando en el abastecimiento y en la vida cotidiana de miles de familias del departamento, que actualmente enfrentan dificultades para acceder a productos esenciales.

Egüez exigió al Gobierno nacional garantizar de forma inmediata el suministro mínimo de insumos básicos para el Beni y advirtió que la situación requiere una intervención efectiva en los puntos de conflicto, principalmente en la carretera Trinidad–Santa Cruz, una de las principales rutas de conexión del departamento.

“El Gobierno Autónomo Departamental del Beni, luego de un análisis exhaustivo de la situación de los bloqueos a nivel nacional y de su grave repercusión en el bienestar de las familias benianas, ha determinado declarar emergencia humanitaria departamental ante el desabastecimiento de alimentos básicos, insumos médicos y combustibles”, señaló.

Asimismo, pidió habilitar mecanismos alternativos de abastecimiento mediante puentes aéreos y rutas fluviales, al considerar que el Beni se encuentra prácticamente aislado del resto del país.

Como parte de las acciones definidas por el Ejecutivo departamental, el Gobernador solicitó a la Brigada Parlamentaria del Beni que respaldara de manera conjunta la abrogación inmediata de la Ley N.º 1341 de Estados de Excepción, con el objetivo de facilitar medidas orientadas al restablecimiento del orden y la circulación.

Además, instruyó al secretario general de la Gobernación a iniciar gestiones urgentes para acelerar el flujo comercial entre el departamento del Beni y la República Federativa del Brasil, priorizando la importación de combustibles, medicamentos y otros productos de primera necesidad.

La declaratoria surge en medio de una creciente preocupación por el abastecimiento en la región, mientras sectores sociales y autoridades alertan sobre el riesgo de que la crisis se agrave si persisten los bloqueos en las rutas que conectan al departamento con el resto del país.

Mira la programación en Red Uno Play