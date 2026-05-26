Municipio alista apertura de albergue y activa campaña solidaria

La directora de Género y Gestión Social, Lola Terrazas, informó que el albergue municipal ya tiene prevista su apertura para fines de mayo o en los primeros días de junio, dependiendo del descenso de las temperaturas.

“Ya tenemos varias cosas preparadas para albergar a las personas en situación de calle”, señaló la autoridad, al explicar que el funcionamiento del espacio está condicionado al inicio de la temporada de frío.

Terrazas indicó que el municipio continúa con una campaña masiva de recolección de donaciones, especialmente ropa de invierno, frazadas, colchonetas y alimentos no perecederos, con el objetivo de garantizar la atención a la población vulnerable.

Asimismo, destacó que se prevé la atención de alrededor de 100 personas durante un periodo aproximado de 50 días, lo que representa un importante desafío logístico y de abastecimiento.

En ese sentido, hizo un llamado a la población, mercados, gremiales, asociaciones, supermercados e industrias para sumarse a la campaña solidaria. “Nos pueden avisar y nosotros vamos a recoger las donaciones”, afirmó.

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