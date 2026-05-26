Emacruz supera el promedio habitual y recoge 3.200 toneladas de basura

En tres semanas de trabajo, el servicio de aseo urbano logró recolectar más de 3.200 toneladas de residuos sólidos en Santa Cruz, una cifra que supera el promedio habitual de basura generada en la ciudad, informó el gerente general Ricardo Mendoza.

“Realmente hemos llegado a niveles récord en lo que viene a ser el levantamiento de residuos sólidos. Normalmente, Santa Cruz tiene entre 1.800 y 2.000 toneladas por día de basura; en esta ocasión hemos llegado a superar prácticamente las 3.200 toneladas”, explicó Mendoza.

Mendoza destacó que estos resultados son producto del trabajo coordinado y del esfuerzo desplegado para fortalecer el aseo urbano en diferentes sectores de la ciudad, incluyendo mercados y zonas con necesidades específicas.

Asimismo, indicó que existe una coordinación permanente con las subalcaldías, cuyos responsables realizan requerimientos para atender distintos distritos.

“Llevamos tres semanas en la gestión, pero ya hemos hecho una cobertura importante y seguiremos expandiéndonos al resto de la ciudad”, señaló.

Mendoza también informó que se trabaja de manera conjunta con la Secretaría de Obras Públicas para ejecutar operativos de limpieza en canales, plazuelas y unidades educativas, con el objetivo de reforzar el mantenimiento de espacios públicos y mejorar las condiciones de la ciudad.

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