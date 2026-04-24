Basura se acumula en Santa Cruz y genera preocupación en vecinos

La acumulación de basura en diferentes zonas de Santa Cruz de la Sierra está generando malestar entre los vecinos, especialmente en el tercer anillo externo, avenida Bush, donde los residentes denuncian que los residuos no son recolectados desde hace varios días, convirtiéndose en un foco de infección.

Vecinos del sector salieron a protestar y exigieron a las autoridades municipales una solución inmediata. Señalan que el problema afecta a una zona altamente transitada, con presencia de universidades, guarderías, colegios y supermercados.

“Estamos cansados, esto ya es un foco infeccioso”, reclamó uno de los vecinos, quien pidió al municipio regularizar el pago a la empresa encargada del aseo urbano para restablecer el servicio.

También advierten que la situación se repite en otros puntos de la ciudad y que la falta de recojo de basura podría generar riesgos sanitarios, además de la proliferación de malos olores y plagas.

La problemática también se extiende a mercados como La Ramada y el Abasto, donde los contenedores de basura se encuentran completamente rebalsados. Los residuos incluso se han esparcido en calles cercanas, lo que ha generado molestia entre comerciantes y consumidores. En ambos centros de abastecimiento, los ciudadanos prefieren evitar el paso por ciertas áreas debido a los fuertes olores.

Mientras no se regularicen los pagos, la empresa anunció que la suspensión del servicio continuará, lo que agrava la acumulación de residuos en la ciudad y afecta directamente a la población.

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