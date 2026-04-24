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Santa Cruz con largas filas: hay gasolina, pero falta diésel en surtidores

Aunque algunos surtidores aún cuentan con gasolina, la falta de diésel persiste y obliga a transportistas y conductores a realizar largas filas en busca de carburante.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

23/04/2026 20:39

Larga fila de vehículos en un surtido ubicado en la avenida Busch.
Santa Cruz, Bolivia

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Las filas en estaciones de servicio de Santa Cruz de la Sierra no dan tregua. La noche de este jueves, conductores volvieron a concentrarse en distintos surtidores de la capital cruceña, esta vez no solo en busca de diésel, sino también de gasolina.

En un recorrido por el cuarto anillo de la avenida Bush, se evidenció una fila de vehículos livianos que, aunque avanza de manera relativamente rápida, alcanza aproximadamente una cuadra y media. De acuerdo con funcionarios del surtidor, se cuenta con cerca de 9.000 litros de gasolina para abastecer la demanda.

Sin embargo, el panorama es distinto para el diésel. En esta misma estación, el carburante se encuentra agotado desde la jornada pasada, cuando llegaron 20.000 litros que se distribuyeron en apenas cuatro horas. Actualmente, las bombas de carga de diésel permanecen inhabilitadas, señalizadas con conos que advierten su falta.

La situación es aún más crítica para el transporte pesado. En el mismo punto, se observa una extensa fila de camiones que esperan la llegada de diésel, sin información clara sobre cuándo se repondrá el suministro ni en qué cantidad.

El desabastecimiento afecta directamente al sector productivo, que depende de este combustible para el transporte de mercancías y el desarrollo de sus actividades. Mientras tanto, la incertidumbre continúa entre los conductores que deben esperar por horas para poder cargar carburante.

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