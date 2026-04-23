Transportistas y Gobierno se reúnen para dialogar sobre la ruta a los Valles

El Comité Pro Santa Cruz se convirtió en el epicentro de un diálogo decisivo entre el Viceministerio de Transporte, la ABC y diversas organizaciones del transporte pesado. Durante el encuentro, los delegados exigieron soluciones estructurales ante el avanzado deterioro que presentan las vías que conectan con los valles.

La reunión técnica abordó el impacto económico y los riesgos de seguridad que genera el actual abandono de la carpeta asfáltica en puntos estratégicos del departamento. Bajo la mediación cívica, las autoridades nacionales y los transportistas provinciales buscan establecer soluciones inmediatas para evitar medidas de presión.

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