TEMAS DE HOY:
traficantes de armas El Alto Abuso a menor

25ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Transportistas y Gobierno se reúnen para dialogar sobre la ruta a los Valles

La mediación del ente cívico busca destrabar el conflicto y garantizar compromisos para solucionar el conflicto.

Ximena Rodriguez

23/04/2026 17:31

Foto: Marianela Aguirre | Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El Comité Pro Santa Cruz se convirtió en el epicentro de un diálogo decisivo entre el Viceministerio de Transporte, la ABC y diversas organizaciones del transporte pesado. Durante el encuentro, los delegados exigieron soluciones estructurales ante el avanzado deterioro que presentan las vías que conectan con los valles.

La reunión técnica abordó el impacto económico y los riesgos de seguridad que genera el actual abandono de la carpeta asfáltica en puntos estratégicos del departamento. Bajo la mediación cívica, las autoridades nacionales y los transportistas provinciales buscan establecer soluciones inmediatas para evitar medidas de presión.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD