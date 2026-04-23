Surtidores de Cochabamba se declaran en emergencia y reportan reducción de 70% en entrega de diésel

La Asociación Privada de Comercializadores de Hidrocarburos Líquidos y Gas Natural (ASESPRI), en representación de estaciones de servicio de Cochabamba, se declaró este jueves en estado de emergencia ante el desabastecimiento de diésel que afecta al departamento desde el 20 de abril.

Según la entidad, la situación se ha agravado debido a la falta de una respuesta efectiva de YPFB, registrándose a la fecha una reducción de aproximadamente el 70% en la programación de volúmenes de diésel, lo que califican como un “colapso del sistema de abastecimiento”.

ASESPRI advirtió que evalúa iniciar acciones legales y administrativas contra las instancias responsables por el incumplimiento en la provisión de combustibles.

Asimismo, deslindó responsabilidad sobre posibles afectaciones al consumidor final, atribuyendo las consecuencias económicas a la estatal petrolera.

Entre sus demandas, la asociación exige la reposición inmediata de los volúmenes programados, el cumplimiento de compromisos asumidos con el sector y la implementación urgente de un sistema de distribución eficiente, transparente y verificable.

La entidad ratificó que no aceptará más retrasos ni medidas parciales, al considerar que la situación actual pone en riesgo la estabilidad del mercado de combustibles en el departamento.



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