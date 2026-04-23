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Policial

Conductor que se habría dormido provoca triple colisión en La Paz

El hecho dejó daños materiales y una persona atrapada, mientras bomberos trabajaron en el rescate.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

23/04/2026 13:58

Foto: Captura de pantalla. Red Uno.
La Paz

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Una triple colisión se registró en la avenida del Poeta, en La Paz, luego de que presuntamente uno de los conductores se quedara dormido al volante, provocando un violento impacto entre tres vehículos.

De acuerdo con el relato de uno de los afectados, el conductor de un vehículo particular invadió carril de forma repentina sin lograr frenar.

“He empezado a reducir la velocidad, pero ya no me ha dado tiempo (…) se ha venido de frente”, declaró un taxista involucrado en el hecho.

En el accidente estarían implicados un taxi de servicio público, una camioneta y un vehículo particular. Producto del choque, uno de los conductores quedó atrapado dentro de su motorizado, lo que obligó la intervención de equipos de emergencia.

Personal de Bomberos y ambulancias municipales acudieron al lugar para realizar labores de rescate, mientras efectivos de la Policía Boliviana iniciaron las primeras investigaciones.

Según información preliminar, la posible causa del accidente sería que el conductor responsable se quedó dormido, aunque este extremo deberá ser confirmado por el informe oficial de la División de Accidentes de Tránsito.

El hecho generó congestión vehicular en la zona, por lo que se recomienda a los conductores circular con precaución, especialmente en vías de alto tráfico como la avenida del Poeta.

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