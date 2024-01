Accidente de tránsito: Micro terminó volcado tras chocar contra otro motorizado

Santa Cruz

Un aparatoso accidente se registró al mediodía de este martes. Un vehículo particular y un micro colisionaron, provocando que el motorizado público se vuelque de costado. El hecho ocurrió en el en el 5to. Anillo y Radial 17 y medio, zona Sur de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Según las primeras investigaciones, el micro circulaba a gran velocidad cuando intentaba cruzar por una avenida, es en ese momento que el otro conductor no pudo frenar y chocó de frente.

"Parece que estaba borracho entonces en el cruce se nos ha cruzado, el otro auto se salvó y yo no frené nada porque se me cruzo" indicó el conductor del motorizado particular.