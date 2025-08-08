¡Atroz! Secuestran y matan a un niño de 5 años por una deuda de $us 50; hay tres detenidos

Un hecho causó conmoción en México, donde un niño de tan solo 5 años fue secuestrado, maltratado y posteriormente asesinado, debido a una deuda de 50 dólares que contrajo su madre.

Según las investigaciones la madre del menor sería de escasos recursos económicos, por lo que debido a una urgencia se prestó el dinero, sin embargo, no pudo cancelar en el plazo que fue comprometido.

Tres personas dos mujeres y un varón acudieron al inmueble de la mujer y madre del niño a realizar el cobro correspondiente, pero la progenitora señaló que no podía cancelar la deuda, tras los gritos debido a la discusión de la deuda el niño salió de un cuarto, y fue en ese preciso instante que las personas agarraron al niño y se lo llevaron.

El hecho se había suscitado el pasado 28 de julio, según la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la madre del menor vive en condiciones precarias y tiene discapacidad, pese a su estado acudió a la casa de los secuestradores para exigir que le devuelvan al niño, pero ellos a cambio le pedían que pague la deuda.

Transcurrieron algunos días y la madre se dirigió a oficializar la denuncia el pasado 4 de agosto, fue hasta ese momento que la Policía logró intervenir en el inmueble de los secuestradores, sin embargo, un terrible olor salía del lugar.

Tras ingresar al inmueble, localizaron el cuerpo del menor, estaba sin vida, en estado de descomposición y oculto en bolsas de basura.

Se presume que el pequeño falleció el pasado 1 de agosto, presentaba signos de maltrato físico, heridas en el tórax, las piernas y espalda, las tres personas fueron arrestadas, y las trasladaron al penal de Nezahualcóyotl, donde enfrentarán cargos por desaparición de persona y, eventualmente, homicidio.

