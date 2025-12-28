China crea un Comité de Disciplina y Ética para recuperar la credibilidad de su fútbol

La Asociación China de Fútbol (CFA) anunció este domingo la creación de un Comité de Disciplina y Ética, un nuevo órgano interno que asumirá las funciones de supervisión y control ético en el fútbol del país, en un nuevo intento por reforzar la confianza en el sector tras años marcados por escándalos de corrupción.



Según informó la CFA en un comunicado publicado en su página web, la decisión fue aprobada en una reunión de su comité ejecutivo y supone la integración de las competencias que hasta ahora ejercían el Comité de Disciplina y el Comité de Ética y Juego Limpio, ambos ya disueltos.



El nuevo órgano centralizará estas atribuciones de conformidad con los estatutos de la federación y las normativas de la FIFA, la Confederación Asiática de Fútbol y la propia CFA, según el texto.



El dirigente Xu Jiacai fue designado presidente del nuevo comité, que tendrá entre sus principales responsabilidades la investigación de infracciones disciplinarias, la supervisión del comportamiento ético de jugadores, árbitros y directivos, y la aplicación de sanciones conforme a la reglamentación vigente.



La medida se produce en un contexto de profundo descrédito del fútbol chino, sacudido desde finales de 2022 por la mayor campaña anticorrupción de su historia reciente.



Desde entonces, al menos 18 personas han sido condenadas por delitos relacionados con sobornos y amaño de partidos, entre ellas antiguos altos cargos de la CFA, responsables de la Superliga china, árbitros y entrenadores.



Entre los casos más emblemáticos figuran el del expresidente de la federación Chen Xuyuan, condenado a cadena perpetua, y el del exseleccionador nacional Li Tie, sentenciado a 20 años de prisión por aceptar y ofrecer sobornos.



Estas investigaciones han contribuido a erosionar aún más la confianza pública en el sistema futbolístico y a reducir el interés por la liga nacional.



El anuncio llega también en un momento de frustración deportiva, tras la eliminación este año de la selección china en la fase de clasificación del Mundial 2026, pese a la ampliación del torneo a 48 equipos. EFE

