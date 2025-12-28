TEMAS DE HOY:
Deportes

Esta es la lista de árbitros con más partidos dirigidos en el fútbol boliviano

Dilio Rodríguez lidera el listado de jueces con mayor presencia en la temporada, según datos estadísticos. 

Martin Suarez Vargas

28/12/2025 9:41

Foto: Ivo Méndez y su equipo arbitral que dirigió algunos partidos del Mundial Sub17. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.
Bolivia.

Un informe elaborado por el estadístico Víctor Quispe Perca revela la lista de los árbitros que más partidos dirigieron en el fútbol boliviano, junto a cifras clave sobre expulsiones y penales sancionados, en un balance que refleja su incidencia a lo largo del campeonato.

Encabezando el ranking aparece Dilio Rodríguez, quien estuvo al frente de 27 partidos, con 12 jugadores expulsados y 22 penales cobrados, siendo el juez con mayor cantidad de encuentros arbitrados.

Muy cerca se ubica Ivo Méndez, con 26 partidos dirigidos, 22 expulsiones y 22 penales, seguido por Yordi Alemán, que condujo 23 encuentros, expulsó a 22 jugadores y sancionó 8 penales. En la lista también figura Gery Vargas, con 22 partidos, 12 expulsiones y 8 penales.

Completan el detalle Luis Villarroel (21 partidos, 10 expulsiones y 11 penales), Javiero Rebollo (20 partidos, 18 expulsiones y 8 penales), Guildo Quenta (19 partidos, 16 expulsiones y 8 penales) y Cristian Condori, quien dirigió 17 partidos, expulsó a 11 jugadores y cobró 6 penales.

Estos números ofrecen una radiografía del arbitraje nacional y del protagonismo que tuvieron estos jueces a lo largo de la competencia, en un contexto donde las decisiones arbitrales siguen siendo un punto central del debate futbolístico.

