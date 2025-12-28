Un informe elaborado por el estadístico Víctor Quispe Perca revela la lista de los árbitros que más partidos dirigieron en el fútbol boliviano, junto a cifras clave sobre expulsiones y penales sancionados, en un balance que refleja su incidencia a lo largo del campeonato.

Encabezando el ranking aparece Dilio Rodríguez, quien estuvo al frente de 27 partidos, con 12 jugadores expulsados y 22 penales cobrados, siendo el juez con mayor cantidad de encuentros arbitrados.

Muy cerca se ubica Ivo Méndez, con 26 partidos dirigidos, 22 expulsiones y 22 penales, seguido por Yordi Alemán, que condujo 23 encuentros, expulsó a 22 jugadores y sancionó 8 penales. En la lista también figura Gery Vargas, con 22 partidos, 12 expulsiones y 8 penales.

Completan el detalle Luis Villarroel (21 partidos, 10 expulsiones y 11 penales), Javiero Rebollo (20 partidos, 18 expulsiones y 8 penales), Guildo Quenta (19 partidos, 16 expulsiones y 8 penales) y Cristian Condori, quien dirigió 17 partidos, expulsó a 11 jugadores y cobró 6 penales.

Estos números ofrecen una radiografía del arbitraje nacional y del protagonismo que tuvieron estos jueces a lo largo de la competencia, en un contexto donde las decisiones arbitrales siguen siendo un punto central del debate futbolístico.

Mira la programación en Red Uno Play