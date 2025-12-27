TEMAS DE HOY:
Infanticidio en Cochabamba Infanticidio Cochabamba Mujer hallada en freezer

27ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Al Ittihad de Benzema logra una cómoda victoria sobre Imanol en la Liga Saudí

El Al Ittihad que lidera en el campo el francés Karim Benzema derrotó con claridad (2-0) al Al Shabab de Imanol Alguacil, que agudizó su crisis en una Liga de Arabia Saudí.

EFE

27/12/2025 19:24

Karim Benzemá, delantero del Al Ittihad. Foto: Internet.
Arabia Saudita.

Escuchar esta nota

El Al Ittihad que lidera en el campo el francés Karim Benzema derrotó con claridad (2-0) al Al Shabab de Imanol Alguacil, que agudizó su crisis en una Liga de Arabia Saudí que alcanzó este fin de semana la décima jornada.

El cuadro del técnico español lleva ya ocho partidos sin ganar en la competición y cae a la decimotercera plaza en la clasificación, solo dos puntos por encima de la zona de descenso que marca el Damac.

No tuvo capacidad de reacción ante el conjunto de Sergio Conceicao, que mostró su recuperación con su segundo triunfo seguido aunque aún está lejos de la parte alta.

El Al Ittihad, sin goles de Karim Benzema, abrió el marcador al cuarto de hora con un tanto de Ahmed Al Ghamdi y sentenció a cuatro minutos del final con el anotado por el neerlandés Steven Bergwijn tras recibir un balón de Muhannad Al Shaqeeti. EFE

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD