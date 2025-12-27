¡Conmoción! DT español y sus 3 hijos pierden la vida en un trágico naufragio

El fútbol español se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, en el naufragio de un barco turístico ocurrido en aguas de Indonesia. El siniestro dejó varias víctimas mortales, entre ellas el técnico valenciano de 44 años y tres de sus hijos menores de edad.

Según la información oficial, la esposa de Martín y una de sus hijas lograron sobrevivir al accidente y reciben asistencia consular. Las autoridades indonesias continúan con las labores de búsqueda y rescate en la zona, un operativo que podría prolongarse durante varios días.

La Real Federación Española de Fútbol expresó públicamente su pesar por la pérdida y envió condolencias a los familiares y allegados del entrenador. En la misma línea, el Valencia CF realizó un minuto de silencio antes del entrenamiento del primer equipo como muestra de respeto y acompañamiento en el dolor.

Otros clubes con los que Fernando Martín tuvo vínculo, como el Real Madrid, el Deportivo Alcoyano y el FC Cartagena, también se sumaron a los mensajes de solidaridad, recordando su paso como futbolista y su compromiso con la formación deportiva.

Martín había iniciado esta temporada su etapa al frente del filial femenino valencianista, tras más de una década desempeñando diversas funciones dentro del club y su academia. De acuerdo con reportes preliminares, el naufragio se habría producido a raíz de una falla en el motor de la embarcación mientras realizaba una excursión turística cerca de Bali.

