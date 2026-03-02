Pasado el mediodía de este lunes 2 de marzo, un vehículo cayó en un sifonamiento registrado en la avenida Beneméritos del Chaco, a pocos metros del distribuidor del Puente Quillacollo, en el centro de Cochabamba.

Toda la parte delantera del motorizado quedó atrapada en un hundimiento sobre el pavimento. La mujer que conducía el vehículo no sufrió lesiones, pese al susto.

Colapso de línea de agua

Personal de Obras Públicas de Cochabamba y de SEMAPA llegó al lugar para evaluar la situación.

Según explicaron, el sifonamiento se produjo debido al colapso de la línea de impulso de agua que recorre desde la zona de Coña Coña hasta La Coronilla.

Retiro del vehículo

Efectivos de Tránsito lograron retirar el motorizado con la ayuda de una grúa. Posteriormente, se iniciaron las labores para cubrir el hundimiento y evaluar los daños ocasionados tanto en la vía como en el vehículo afectado.

