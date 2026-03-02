TED Santa Cruz cancela la personalidad jurídica de SOL y ASIP

El presidente del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED), Marco Antonio Monasterio, confirmó la cancelación de la personalidad jurídica de las agrupaciones políticas Seguridad, Orden y Libertad (SOL) y Alianza Solidaria Popular (ASIP).

La primera corresponde al exconcejal Óscar Vargas, mientras que la segunda está vinculada al exalcalde Roberto Fernández.

“En consecuencia, quedan inhabilitadas las candidaturas presentadas por las referidas organizaciones políticas para las elecciones subnacionales del 22 de marzo”, señaló Monasterio.

Asimismo, informó que se instruyó a la Secretaría de Cámara del TED Santa Cruz dar de baja a ambas organizaciones del sistema de agrupaciones políticas, además de proceder con la cancelación de la militancia política de SOL y ASIP.

El presidente del TED explicó que ambas agrupaciones incumplieron la Ley de Organizaciones Políticas, al no haber alcanzado el 3% mínimo de votación en el anterior proceso electoral. Añadió que, además, existía una disposición de la Sala Constitucional Primera de Santa Cruz que ordenó al TED pronunciarse sobre este tema.

Mira la programación en Red Uno Play