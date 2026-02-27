Solares recorre el Plan 3000 y promete soluciones para los barrios más afectados

Solares dialogó con vecinos y jóvenes, recorrió las calles del distrito 8 y participó en una olla común, comprometiéndose a mejorar seguridad, salud y educación en los barrios.
26/02/2026 22:47
El candidato a la Alcaldía por la Alianza Patria, Alfredo Solares, realizó un recorrido por el Plan 3000, compartiendo con vecinos y jóvenes del distrito 8, en una jornada que incluyó visitas puerta a puerta y la participación en una olla común.
Durante el recorrido, Solares destacó la necesidad de atender problemas críticos en la zona, especialmente en seguridad ciudadana, salud y educación.
“Estamos trabajando para que los remedios lleguen a las postas de los barrios y se mejore la atención en salud. También escuchamos a la gente para conocer las necesidades reales de cada sector”, afirmó el candidato.
Respecto a la reciente decisión judicial que envió al alcalde Jhonny Fernández a Palmasola por 100 días, Solares se mostró respetuoso del proceso: “Si la justicia ha encontrado elementos, tiene que aplicarse. No puedo juzgar, pero sí creo que es necesario continuar investigando a todas las personas que hayan causado daño a Santa Cruz”.
El candidato también enfatizó la importancia de que los políticos trabajen por los barrios y no únicamente por intereses personales. Señaló que el abandono de varias calles del Plan 3000, llenas de barro y pasto, refleja la falta de atención de las autoridades actuales.
“Es doloroso ver cómo los políticos han descuidado nuestra ciudad. Tenemos que comenzar a trabajar por Santa Cruz”, manifestó.
