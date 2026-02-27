TED Santa Cruz registra 1.377 excusas de jurados; plazo vence el 1 de marzo

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz informó que hasta la fecha se han contabilizado 1.377 excusas presentadas por ciudadanos que fueron designados como jurados electorales, trámites que actualmente se encuentran en proceso de evaluación para su aceptación o rechazo.

El presidente del TED Santa Cruz, Marco Monasterio, explicó que las solicitudes responden a distintas causales establecidas por norma.

“Estas han sido presentadas por diferentes motivos como ser dirigentes de organizaciones políticas, enfermedad, estado de gravidez, fuerza mayor o por prestar un servicio indispensable para la ciudadanía el día de la elección”, detalló.

Según precisó, la causal más recurrente es por enfermedad. “Tenemos más de 400 excusas por tema de salud”, indicó la autoridad electoral, al señalar que cada caso es revisado conforme a los requisitos establecidos.

Monasterio recordó que el plazo para presentar excusas vence el domingo 1 de marzo. Los ciudadanos pueden realizar el trámite de manera presencial en oficinas del TED, o a través de la plataforma digital habilitada para evitar filas y facilitar el proceso.

“Por un tema de comodidad y para evitar las colas está habilitado el sistema en internet para que puedan realizarlo directamente desde sus hogares u oficinas”, afirmó.

La atención presencial se realizará el sábado en horario normal de oficina, mientras que el domingo se atenderá hasta las 23:59, momento en el que concluirá oficialmente el plazo para la presentación de excusas.

