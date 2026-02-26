¿Filas muy largas? Conoce cómo presentar tu excusa para jurado de forma virtual

Si quieres evitar las aglomeraciones y las largas filas que suelen registrarse en las oficinas de los Tribunales Electorales Departamentales, existe la opción del uso de la Plataforma Ciudadana para el trámite de excusas para quienes fueron designados como jurados electorales para las elecciones subnacionales del próximo 22 de marzo. Esta herramienta permite a los ciudadanos designados como jurados cumplir con este trámite de manera remota, rápida y segura.

Antes de iniciar el proceso, recuerda tener fotos o haber escaneado todo los documentos que presentarás como respaldo, además de tu carnet de identidad y una carta explicando el motivo de tu excusa, incluye tu nombre completo y el nombre del recinto donde fuiste designado como jurado.

Guía paso a paso para el trámite virtual

Para realizar su solicitud con éxito, siga estas instrucciones:

Ingreso al portal: Acceda a la página oficial del Órgano Electoral ( https://www.oep.org.bo ) y entre a la sección de Plataforma Ciudadana ( https://plataforma-ciudadana.oep.org.bo/auth/signin ). Identificación: Inicie sesión con sus credenciales o cree un registro nuevo si es su primera vez en el sistema. Selección del trámite: Elija la opción "Excusa de Jurados Electorales" dentro del menú de servicios disponibles. Formulario y Causal: Complete los datos solicitados y seleccione el motivo de su excusa (enfermedad, embarazo, fuerza mayor, viaje, entre otros). Carga de documentos: Suba su carta y los archivos que justifican su ausencia. Finalización: Envíe el formulario y guarde el comprobante digital de recepción.

Recomendaciones para el éxito de su solicitud

El sistema procesa miles de solicitudes, por lo que los detalles técnicos son fundamentales para que su excusa no sea rechazada:

Documentación robusta: No se limite a un solo documento. Se recomienda adjuntar varios archivos de respaldo (por ejemplo: foto del certificado médico + receta, o pasaje + itinerario, certificado de trabajo+credencial) para dar mayor validez a su caso.

Control de peso de archivos: Es vital que la suma del peso de todos sus documentos no supere el límite indicado en la plataforma. Si sus archivos son muy pesados, intente comprimirlos antes de subirlos para evitar errores de conexión o rechazos del servidor.

Plazos legales: Recuerde que el sistema virtual está sujeto a los mismos plazos que el trámite presencial. En este caso, el plazo máximo es el domingo 1 de marzo.

Nota importante: Una vez enviada la información, el Tribunal Electoral revisará su caso y le notificará la resolución a través de la misma plataforma o por correo electrónico.

Mira el video:

