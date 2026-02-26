Rodrigo Paz: "El Alto debe ser el eje comercial de la región"

El presidente Rodrigo Paz afirmó que la ciudad de El Alto tiene el potencial de consolidarse como el eje central del comercio regional, gracias a su ubicación estratégica y su conexión con rutas hacia el océano Pacífico. La declaración fue realizada en el marco de la visita oficial del presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, Sergio Díaz-Granados, quien cumple una agenda en el país que ha sido reactivada tras nueve años.

Durante su intervención, el jefe de Estado señaló que la ciudad alteña ya cuenta con una posición relevante en el ámbito comercial, pero que su crecimiento dependerá de la estabilidad y el impulso a proyectos de integración regional.

“El Alto va a crecer si no bloquean. Tiene una visión de desarrollo hacia la construcción del eje más importante y, con el apoyo del gobierno y las instituciones internacionales, debe convertirse en el principal centro comercial no solo de Bolivia, sino de la región”, manifestó.

Asimismo, el mandatario remarcó la importancia de fortalecer la infraestructura que permita consolidar corredores comerciales internacionales. En ese contexto, mencionó la necesidad de avanzar en la construcción y culminación del puente internacional Guayaramerín–Guajará-Mirim, en la frontera entre Bolivia y Brasil, lo que facilitará el tránsito de productos brasileños hacia el Pacífico a través del territorio boliviano.

Paz también aseguró que El Alto tiene una ventaja comparativa frente a ciudades del sur de Perú y del norte de Chile, debido a su ubicación geográfica y su conexión con redes logísticas regionales. Según sostuvo, esta condición le otorga un mayor peso estratégico en el comercio hacia el Pacífico.

Finalmente, destacó el crecimiento urbano y la identidad cultural de la ciudad, reflejada en infraestructuras únicas como los “cholets”, edificaciones que combinan la arquitectura contemporánea con elementos de la cultura andina y que se han convertido en un símbolo del desarrollo y la identidad alteña.

Foto: Presidente Rodrigo Paz y Presidente CAF Sergio Díaz-Granados (Dircom)

