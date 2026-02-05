Presidente de la CAF visitará Bolivia a fines de febrero

El presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Sergio Díaz-Granados, visitará Bolivia entre el 26 y el 28 de febrero y tendrá una agenda que incluirá reuniones de alto nivel, por lo que se esperan anuncios importantes para el país, según lo informó la representante de este organismo multilateral en Bolivia, Jeannette Sánchez.

Sánchez adelantó que durante la visita se abordarán nuevas posibilidades de cooperación y se darán a conocer iniciativas específicas para el primer año de trabajo conjunto. “Llegará el presidente ejecutivo el 26, 27 y 28 de febrero y ahí conversaremos otras posibilidades concretas para este primer año y con anuncios muy concretos”, señaló a la televisión estatal.

La representante de la CAF en Bolivia explicó que el organismo ya tiene diseñados negocios, asistencias técnicas y proyectos destinados a generar resultados tangibles en Bolivia. Estas acciones son resultado del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, donde participó el presidente Rodrigo Paz Pereira en Panamá.

La CAF anunció una inversión de $us 3.100 millones que serán destinados a energías renovables, educación, medio ambiente y turismo.

