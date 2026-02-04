Bolivia participa en el Critical Minerals Ministerial 2026, un importante foro internacional que se desarrolla en Washington D. C. y que analiza el futuro de los minerales críticos y su papel en la transición energética global.

El encuentro es organizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y reúne a delegaciones de distintos países con el objetivo de fortalecer y diversificar las cadenas de suministro de recursos estratégicos.

Representación boliviana

Por encargo del presidente Rodrigo Paz, Bolivia está representada por el canciller Fernando Aramayo y el ministro Marco Antonio Calderón, quienes impulsan una agenda enfocada en:

Cooperación internacional

Desarrollo sostenible

Transición energética

Aprovechamiento responsable de recursos naturales

Ambas autoridades buscan posicionar al país como un socio confiable en el mercado global de minerales.

¿Por qué son importantes los minerales críticos?

Los minerales críticos son fundamentales para:

- La producción de baterías

- Vehículos eléctricos

- Tecnología avanzada

- Energías renovables

- Industria moderna

Su demanda crece cada año debido al avance de la economía digital y la lucha contra el cambio climático.

Bolivia, con su riqueza en recursos naturales, tiene el potencial de convertirse en un actor estratégico en este mercado.

Puertas abiertas a inversiones

Según información oficial, la participación boliviana en este foro fortalece las relaciones bilaterales y multilaterales, además de generar oportunidades para:

-Nuevas inversiones

-Alianzas tecnológicas

-Transferencia de conocimiento

-Desarrollo industrial

El objetivo es impulsar proyectos que generen empleo y valor agregado en el país.

Encuentro histórico en EE.UU.

El 4 de febrero de 2026, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, es anfitrión de la primera Conferencia Ministerial sobre Minerales Críticos, realizada en la sede del Departamento de Estado.

Este evento busca coordinar esfuerzos globales para garantizar el acceso seguro a estos recursos, considerados vitales para:

- La economía

- La seguridad nacional

- La innovación tecnológica

Visión de futuro

Desde el Gobierno se destacó que Bolivia apuesta por un modelo de desarrollo que combine crecimiento económico, respeto ambiental y justicia social.

La presencia en este foro internacional forma parte de una estrategia para insertar al país en la nueva economía verde y digital.

