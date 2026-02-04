YPFB activa protocolo para detectar focos de contaminación en depósitos de combustibles

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) activó un protocolo inmediato de saneamiento luego de detectar focos de contaminación en algunos depósitos de combustible.

El presidente de la estatal petrolera, Yussef Akly, explicó que la intervención técnica permitió aislar el problema de forma oportuna, sin que en ningún momento se haya puesto en riesgo la red nacional de distribución de combustibles.

YPFB procedió a la eliminación de residuos contaminantes en tanques de almacenaje e incorporó nuevos equipos en el proceso de refinación, junto con pruebas diarias en laboratorios, para garantizar que el combustible despachado desde sus plantas cumpla plenamente con los estándares de pureza y octanaje requeridos para el parque automotor nacional.

“En estas dos semanas, con apoyo de los medios de comunicación, pudimos ir mapeando claramente dónde se podía presentar esta situación (de contaminación) de manera muy puntual y ya estamos con todas las correcciones. Entonces, este problema no debería presentarse de aquí en adelante”, afirmó Akly.

Los residuos acumulados en los tanques de almacenamiento, heredados de la administración anterior según el Gobierno, incluyen componentes como manganeso y goma, que no fueron detectados en un análisis estándar y que requirieron investigaciones avanzadas en los laboratorios de YPFB Refinación.

Según YPFB, los controles de calidad abarcan toda la cadena logística de importación, desde las plantas de origen, en Chile, Argentina y Paraguay, pasando por los procesos de recepción, almacenamiento, transporte, refinación y distribución, hasta el expendio en surtidores, en coordinación permanente con la ANH.

Representantes del sector del transporte, que denunciaron efectos negativos tanto en sus operaciones como en sus motorizados, fueron convocados a una reunión con las autoridades nacionales para recibir información sobre las medidas adoptadas.

