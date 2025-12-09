TEMAS DE HOY:
Economía

YPFB firmó un convenio con los cisterneros y empieza a pagar deudas

Miguel Ángel Roca Villamontes

09/12/2025 11:40

El vicepresidente del sector cisternero, Ronald García, informó que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) comenzó a realizar los pagos correspondientes al mes de agosto a las empresas y cooperativas que prestan el servicio de transporte de combustibles.

Según García, el monto pendiente asciende a Bs 172 millones, que se abonará en tres pagos. Además se acordó hacer las gestiones para cancelar septiembre, octubre y noviembre. 

Ayer empezaron a realizar los abonos en nuestras cuentas, vemos que YPFB está cumpliendo su palabra”, señaló.

Además, se conformó una comisión para agilizar las carpetas y derivarlas a finanzas, con el objetivo de que el pago de septiembre se programe hasta el 20 de diciembre.

Respecto a las retenciones, García aclaró que cada empresa tiene montos distintos según lo facturado, pero la devolución corresponde al 7% de cada factura retenida para el cumplimiento de contrato. Estas retenciones se acumularon durante 19 meses con el gobierno anterior.

“Una vez nos paguen septiembre, recién nos harán la devolución del 7% de las retenciones, correspondientes a 19 meses del contrato del 2024. Con ese dinero, el sector del transporte cisternero tendrá liquidez para seguir prestando el servicio”, añadió.

