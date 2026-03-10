Por qué el 10 de marzo es el Día de Mario y cómo nació esta celebración

Cada 10 de marzo, millones de fanáticos de los videojuegos alrededor del mundo celebran el Día de Mario, una jornada dedicada al famoso personaje de Nintendo que se ha convertido en uno de los íconos más reconocidos de la cultura gamer.

La fecha es conocida internacionalmente como Mar10 Day, un juego de palabras que surgió en internet y que con el tiempo terminó transformándose en una celebración global dentro de la industria de los videojuegos.

El curioso origen del “Mar10 Day”

El origen de esta celebración está en una simple coincidencia visual.

Si se escribe “Mar10”, la combinación se parece al nombre Mario. La palabra “Mar” representa la abreviatura de marzo en inglés y el número 10 completa la forma del nombre.

Este detalle fue detectado por los fanáticos en redes sociales, que comenzaron a utilizar el hashtag #Mar10 para compartir memes, recuerdos y contenido relacionado con el personaje.

Con el paso del tiempo, la tendencia creció hasta convertirse en una celebración anual entre comunidades de jugadores.

Nintendo se sumó recién en 2016

Aunque el día ya era popular entre los fans, Nintendo comenzó a reconocer oficialmente la fecha recién en 2016.

Desde entonces, la empresa suele aprovechar el 10 de marzo para lanzar promociones especiales, descuentos en videojuegos, anuncios o actividades relacionadas con el universo del personaje.

Un personaje clave en la historia de los videojuegos

El icónico fontanero fue creado por el diseñador japonés Shigeru Miyamoto y apareció por primera vez en 1981 en el videojuego Donkey Kong.

Sin embargo, su consagración llegó en 1985 con el lanzamiento de Super Mario Bros. para la consola Nintendo Entertainment System, título que revolucionó el género de plataformas.

Desde entonces, el personaje ha protagonizado decenas de videojuegos de distintos estilos, incluyendo éxitos como Super Mario 64, Mario Kart y Super Mario Odyssey.

Un ícono que trascendió los videojuegos

El impacto de Mario no se limita al mundo gamer. A lo largo de las décadas, el personaje también ha protagonizado series animadas, cómics, películas y una enorme cantidad de productos de merchandising.

Más de cuatro décadas después de su debut, el famoso fontanero sigue siendo uno de los personajes más influyentes en la historia del entretenimiento digital.

Por eso, cada 10 de marzo, miles de jugadores aprovechan el Mar10 Day para recordar videojuegos clásicos, compartir contenido en redes sociales o redescubrir nuevas aventuras del personaje.

