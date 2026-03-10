El creador de ChatGPT admite que una IA podría reemplazarlo como jefe

En una entrevista con Forbes, el ejecutivo afirmó que si algún día se desarrolla un sistema capaz de gestionar una empresa con mayor eficiencia que un humano, lo lógico sería permitirle hacerlo.

“Si creamos algo que puede dirigir una empresa mejor que yo, lo más sensato es que lo haga”, sostuvo.

Un futuro con empresas dirigidas por IA

Las declaraciones de Altman reavivan el debate global sobre el papel de la inteligencia artificial en la economía y la sociedad.

Según el directivo, el desarrollo tecnológico apunta hacia sistemas cada vez más autónomos, capaces de tomar decisiones complejas, gestionar grandes volúmenes de información y administrar infraestructuras críticas.

De hecho, OpenAI prevé desplegar este año agentes autónomos capaces de trabajar durante semanas sin supervisión humana, ejecutando tareas que van desde investigaciones científicas hasta la gestión de sistemas tecnológicos.

Este salto tecnológico superaría la etapa actual de los chatbots conversacionales como ChatGPT, para dar paso a sistemas capaces de realizar procesos complejos con una eficiencia superior a la humana.

Una economía donde trabajar sea opcional

Altman también planteó una visión a largo plazo en la que la inteligencia artificial permita construir una economía de abundancia, donde el trabajo humano deje de ser obligatorio.

En ese escenario, las máquinas podrían encargarse de gran parte de la producción y la gestión económica, mientras los recursos se distribuirían de forma automatizada.

Este crecimiento tecnológico también impulsa el valor de OpenAI, que según reportes recientes se encamina hacia una valoración cercana a los 500.000 millones de dólares.

Un nuevo dispositivo de IA con Jony Ive

El plan de Altman no se limita al desarrollo de software. Junto al diseñador Jony Ive, exjefe de diseño de Apple, trabaja en un nuevo dispositivo que integraría la inteligencia artificial de forma más natural en la vida cotidiana.

La idea es superar la dependencia actual de los smartphones y crear una tecnología que funcione como una “infraestructura invisible”, capaz de asistir a las personas de forma permanente.

Estos sistemas podrían almacenar y gestionar información personal como historiales médicos, preferencias y rutinas, actuando como asistentes inteligentes con memoria casi ilimitada.

La visión de Altman sobre la inteligencia artificial general

El CEO de OpenAI también reflexionó sobre el futuro de la inteligencia artificial general, un nivel de desarrollo en el que las máquinas podrían igualar o superar las capacidades cognitivas humanas.

“Lo que realmente quería lograr, ya lo he logrado en su mayoría”, señaló, al referirse a su trayectoria en el desarrollo de plataformas de IA.

En ese contexto, Altman cree que su rol como gestor podría volverse innecesario en el futuro. “Si la IA puede dirigir la empresa mejor que yo, lo más sensato es que lo haga”, reiteró.

