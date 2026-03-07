TEMAS DE HOY:
Ciencia y tecnología

Bajan los precios de Starlink en Bolivia: estos son los nuevos costos del internet satelital

La compañía inició oficialmente sus operaciones en el país, permitiendo acceso a internet incluso en zonas rurales o de difícil acceso, donde antes era casi imposible conectarse.

Red Uno de Bolivia

07/03/2026 15:41

Bajan los precios de Starlink en Bolivia: estos son los nuevos costos del internet satelital. Imagen referencial RR.SS.
Bolivia

Bolivia da un paso clave hacia la conectividad total con la llegada oficial de Starlink, el servicio de internet satelital de alta velocidad desarrollado por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk.

La confirmación llegó tanto desde el Gobierno como desde la propia empresa, cuya página web ya incluye a Bolivia dentro del mapa oficial de países con cobertura, junto con los planes disponibles y los precios actualizados del servicio.

¿Qué necesitas para tener Starlink?

Para acceder al servicio se debe adquirir el Kit Starlink, que incluye:

  • Antena satelital

  • Fuente de energía eléctrica

  • Equipo listo para instalación fija

Importante: el router no está incluido y debe adquirirse por separado.

Según la empresa, los equipos están diseñados para una vida útil de hasta 10 años y cuentan con garantía de tres años, especialmente en la versión Starlink Performance, orientada al uso empresarial.

Precios del servicio en Bolivia

Planes residenciales

  • Residencial: Bs 531 al mes

  • Residencial Lite: Bs 400 al mes

Planes itinerantes

  • Itinerante 100 GB: Bs 361 al mes

  • Itinerante ilimitado: Bs 957 al mes

Planes para empresas

Prioridad local

  • 50 GB: Bs 425

  • 500 GB: Bs 1.085

  • 1 TB: Bs 1.910

  • 2 TB: Bs 3.560

Prioridad global

  • 50 GB: Bs 3.200

  • 500 GB: Bs 8.400

  • 1 TB: Bs 14.900

  • 2 TB: Bs 27.900

Velocidad del servicio

El internet satelital de Starlink ofrece conexión de alta velocidad, lo que lo convierte en una alternativa ideal para trabajo remoto, educación virtual, empresas y comunidades rurales.

  • Velocidad de descarga: entre 135 y 310 Mb/s

  • Velocidad de carga: entre 20 y 44 Mb/s

