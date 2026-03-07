Bajan los precios de Starlink en Bolivia: estos son los nuevos costos del internet satelital

La compañía inició oficialmente sus operaciones en el país, permitiendo acceso a internet incluso en zonas rurales o de difícil acceso, donde antes era casi imposible conectarse.
07/03/2026 15:41
Escuchar esta nota
Bolivia da un paso clave hacia la conectividad total con la llegada oficial de Starlink, el servicio de internet satelital de alta velocidad desarrollado por SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk.
La compañía inició oficialmente sus operaciones en el país, permitiendo acceso a internet incluso en zonas rurales o de difícil acceso, donde antes era casi imposible conectarse.
La confirmación llegó tanto desde el Gobierno como desde la propia empresa, cuya página web ya incluye a Bolivia dentro del mapa oficial de países con cobertura, junto con los planes disponibles y los precios actualizados del servicio.
¿Qué necesitas para tener Starlink?
Para acceder al servicio se debe adquirir el Kit Starlink, que incluye:
Antena satelital
Fuente de energía eléctrica
Equipo listo para instalación fija
Importante: el router no está incluido y debe adquirirse por separado.
Según la empresa, los equipos están diseñados para una vida útil de hasta 10 años y cuentan con garantía de tres años, especialmente en la versión Starlink Performance, orientada al uso empresarial.
Precios del servicio en Bolivia
Planes residenciales
Residencial: Bs 531 al mes
Residencial Lite: Bs 400 al mes
Planes itinerantes
Itinerante 100 GB: Bs 361 al mes
Itinerante ilimitado: Bs 957 al mes
Planes para empresas
Prioridad local
50 GB: Bs 425
500 GB: Bs 1.085
1 TB: Bs 1.910
2 TB: Bs 3.560
Prioridad global
50 GB: Bs 3.200
500 GB: Bs 8.400
1 TB: Bs 14.900
2 TB: Bs 27.900
Velocidad del servicio
El internet satelital de Starlink ofrece conexión de alta velocidad, lo que lo convierte en una alternativa ideal para trabajo remoto, educación virtual, empresas y comunidades rurales.
Velocidad de descarga: entre 135 y 310 Mb/s
Velocidad de carga: entre 20 y 44 Mb/s
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:55
14:00
16:00
17:00
18:00
19:00
19:55