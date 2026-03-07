Fuerte turbión causa derrumbe y paraliza el tránsito en ruta a Tarija

Un fuerte turbión registrado la noche del viernes provocó un derrumbe de gran magnitud en la provincia O’Connor, lo que dejó interrumpido el tránsito en la carretera hacia Tarija.

Según datos proporcionados por transportistas, el evento ocurrió alrededor de las 23:00 en la zona del cruce a San Diego, en el tramo Entre Ríos–Tarija.

El deslizamiento de tierra afectó al menos a un camión frigorífico, que quedó atrapado en medio del derrumbe, así como a una camioneta perteneciente a un partido político que realizaba actividades de campaña, según se observa en imágenes difundidas en redes sociales.

Las fotografías muestran gran cantidad de tierra y rocas cubriendo la vía, lo que impide el paso de vehículos y generó preocupación entre conductores y transportistas que circulan por la zona.

Hasta el momento, la información es de carácter extraoficial, por lo que se espera un informe oficial de las autoridades en las próximas horas para confirmar los daños y las acciones que se tomarán para habilitar nuevamente la ruta.

