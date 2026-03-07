Tras el accidente ocurrido el 27 de febrero, en el que se vio involucrada la aeronave Hércules C-130H con matrícula FAB-81 en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de El Alto, Transporte Aéreo Boliviano (TAB) informó la habilitación de una línea telefónica destinada a brindar orientación y asistencia a las personas afectadas en los trámites relacionados con el hecho.

De acuerdo con el boletín institucional, el relevamiento realizado por los equipos de recolección de datos registra 32 personas con lesiones de distinta gravedad. De ese total, 13 ya recibieron el alta médica y continúan su proceso de recuperación, mientras que 19 permanecen bajo atención y seguimiento especializado en ocho centros hospitalarios.

El informe también confirma 22 personas fallecidas como consecuencia del suceso. En ese contexto, la institución señaló que se brinda acompañamiento a los familiares, mediante apoyo logístico, el traslado de los cuerpos hacia comunidades del interior del país y la cobertura total de los gastos fúnebres, gestionada a través de distintas funerarias contratadas. Asimismo, se proporciona orientación para acceder a los procesos de indemnización correspondientes.

En cuanto a los daños materiales, de manera preliminar se identificaron 20 vehículos afectados. Actualmente, personal técnico especializado realiza las verificaciones y evaluaciones necesarias para determinar la magnitud de los daños y establecer los procedimientos de atención y resarcimiento.

Para la orientación y asistencia en los trámites relacionados con el caso, se habilitó el número de contacto 70574056, a cargo del licenciado Ernesto Pecka. Las personas también pueden dirigirse a la Dirección de Transporte Aéreo Boliviano, ubicada en calle 11 de Calacoto, esquina Sánchez Bustamante N.º 480, zona Sur de La Paz.

A una semana del acontecimiento, la institución señaló que continúa desplegando esfuerzos para acompañar a las víctimas y a sus familias, gestionar los mecanismos de resarcimiento y mantener informada a la población sobre los avances del caso.

Mira la programación en Red Uno Play