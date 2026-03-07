¡A limpiar la casa! Conozca los distritos donde se realizará la minga este fin de semana

Las autoridades de salud y diversas instituciones cruceñas han oficializado el lanzamiento de una masiva jornada de limpieza para frenar el avance de enfermedades transmisibles. El Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED) lidera esta iniciativa que suma los esfuerzos de la Gobernación, el Municipio, la Universidad y las Fuerzas Armadas.

Julio César Koca, director del Sedes, confirmó que la movilización comenzará este sábado a las 7:30 a.m. con un enfoque estratégico.

"Esta convocatoria la está haciendo el COED, en coordinación con muchas instituciones como el Colegio Médico, el Municipio, la Universidad, CRE y otras instituciones más que se han plegado a este esfuerzo", señaló la autoridad.

La planificación para el sábado 7 de marzo prioriza zonas críticas de la ciudad para maximizar el impacto de la intervención. Las cuadrillas de trabajo se concentrarán específicamente en los distritos 2, 5 y 6 del municipio de Santa Cruz de la Sierra.

El operativo continuará el domingo 8 de marzo, trasladando el centro de actividades hacia el distrito 11 para cubrir el área urbana central. El punto de encuentro será en la intersección del cuarto anillo y la Avenida Busch, iniciando puntualmente a las 07:30 a.m.

Koca enfatizó que el éxito de esta ‘gran minga’ depende directamente del compromiso de cada familia dentro de sus viviendas.

Al respecto, el director del Sedes afirmó: "Es importante que cada vecino esté desde sus casas haciendo la actividad de destrucción de criaderos".

La jornada no solo busca la eliminación física de objetos que acumulen agua, sino también la educación ciudadana sobre la prevención. Con este despliegue, Santa Cruz busca reducir drásticamente la población de mosquitos y proteger la salud pública regional.

Mira la programación en Red Uno Play