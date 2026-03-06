Tarija: Derrumbes de magnitud cortan el tráfico hacia el Chaco

Las fuertes precipitaciones registradas la noche del pasado jueves han provocado una serie de derrumbes de gran magnitud en las principales rutas del departamento, afectando severamente la conectividad entre Tarija, Bermejo y Villa Montes.

Situación Crítica en el Angosto de Villa Montes

El reporte oficial brindado por el Ing. Demetrio Calabi, gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), señala que el punto más crítico se encuentra en la ruta Tarija–Villa Montes. En el sector del Angosto (zona Las Maras), específicamente cerca de la caseta de ingreso, se produjo un desplome de rocas de gran tamaño que mantiene la vía totalmente intransitable.

"Se encuentra desplazada la maquinaria desde las cuatro y media de la mañana, pero por la magnitud y al ser rocas grandes, pensamos que nos va a llevar por lo menos todo el transcurso de esta jornada para poder liberar el paso", explicó Calabi.

Estado de otros tramos afectados

Además del Angosto, se han registrado incidentes en otros puntos estratégicos:

San Simón: Sector recurrente donde la transitabilidad se liberó cerca de la medianoche, aunque se recomienda circular con precaución.

Volcán Colorado: Se registraron derrumbes que fueron limpiados durante las primeras horas de la mañana de hoy.

Bermejo - Tarija: Pasando la zona de Alarache, se reportó un derrumbe de magnitud de tierra y rocas que complica el flujo en la carretera Panamericana.

Rutas Alternas y Recomendaciones

Debido a que el tramo de la Central Villa Montes se encuentra cortado, la ABC recomienda a los transportistas y viajeros particulares tomar la siguiente ruta alterna:

Desvío: Tramo por Palos Blancos – Caraparí – Campo Pajoso.

Se insta a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar viajes nocturnos mientras persistan las condiciones climáticas inestables.

Mira la programación en Red Uno Play