ABC habilita paso por un carril tras derrumbes en la ruta Tarija–Entre Ríos

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) Regional Tarija intervino de manera inmediata el tramo Tarija – Entre Ríos tras registrarse derrumbes que afectaron la libre circulación en esta importante ruta de la Red Vial Fundamental.

Intervención en puntos críticos

Ante la emergencia, la institución desplazó cuadrillas de personal técnico y maquinaria especializada para ejecutar labores de limpieza y despeje de la vía. Los trabajos se concentraron específicamente en los sectores de:

Volcán Colorado: Zona afectada por la caída de material sobre la plataforma.

Huella de Dinosaurio: Punto crítico donde las intensas lluvias de la temporada provocaron deslizamientos.

Maquinaria en el tramo Tarija – Entre Ríos

Estado actual de la vía

Gracias a la intervención oportuna, la ABC logró rehabilitar la circulación vehicular, aunque de manera restringida por un solo carril, mientras concluyen las tareas de retiro total de escombros.

El objetivo de estas acciones es garantizar la seguridad vial de los usuarios y mantener la conectividad en el departamento, minimizando los riesgos ocasionados por los fenómenos climáticos típicos de esta época del año. Se insta a los transportistas y viajeros particulares a conducir con extrema precaución, respetar la señalización de los trabajadores en vía y estar atentos a nuevos reportes oficiales ante la continuidad de las lluvias.

