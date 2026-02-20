TEMAS DE HOY:
Chuquisaca: derrumbe de magnitud corta el tránsito en la ruta Monteagudo–Ipati

La Administradora Boliviana de Carreteras confirmó la suspensión del tráfico en el tramo Monteagudo–Ipati, a la altura del sector Muela del Diablo, para resguardar la seguridad de los viajeros.

Silvia Sanchez

20/02/2026 13:52

Derrumbe en la “Muela del Diablo” deja tráfico suspendido en Chuquisaca. Imagen archivo ABC.
Chuquisaca, Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, informó que se registró un derrumbe de magnitud en el departamento de Chuquisaca.

El deslizamiento ocurrió en el sector denominado Muela del Diablo, ubicado en proximidades del centro poblado de Muyupampa, dentro del tramo carretero Monteagudo–Ipati.

Debido a la caída de material y con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros, el tráfico fue suspendido de manera temporal mientras se evalúa la magnitud del evento y se realizan trabajos de limpieza y estabilización.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar previsiones y mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer la reapertura de la vía.

