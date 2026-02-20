“Hay recursos destinados”: presidente Paz llega a Porongo por su aniversario y anuncia proyectos

El municipio de Porongo arrancó su mes aniversario con entusiasmo y esperanza. A días de celebrar oficialmente sus 312 años de fundación, la histórica localidad cruceña fue escenario de importantes anuncios para su desarrollo.

El presidente Rodrigo Paz llegó hasta el municipio acompañado por los ministros de Producción, Economía y Gobierno, donde fue recibido por el alcalde y autoridades locales en medio de un ambiente festivo.

En contacto con Red Uno, el mandatario destacó que se están cerrando los estudios técnicos para concretar proyectos hídricos fundamentales para la región.

“Estamos trabajando junto a los ministros en temas clave para Porongo. Son buenas noticias para el municipio. Los estudios se estarán cerrando hasta fin de año y ya hay recursos destinados. Pedimos a los parlamentarios que nos apoyen para aprobar estos proyectos y así garantizar nuevas plantas de tratamiento para Porongo y Santa Cruz”, señaló.

El anuncio generó expectativa entre los pobladores, ya que los recursos hídricos son considerados estratégicos tanto para el crecimiento urbano como para la preservación ambiental en la región.

Una historia que late fuerte

Fundado el 22 de febrero de 1714 por Fray Santiago del Rivero como la Misión de San Juan Bautista, Porongo celebra este 2026 sus 312 años de historia. Reconocido como la capital del achachairú en Santa Cruz, el municipio destaca por su riqueza cultural, sus tradiciones y su identidad cruceña.

Durante todo febrero, la agenda incluye actos cívicos, actividades culturales y celebraciones que reafirman el orgullo de su gente.

Este aniversario no solo trae fiesta y tradición, sino también la expectativa de obras que podrían marcar un antes y un después en el desarrollo sostenible del municipio.

