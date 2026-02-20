Santa Cruz designa 53.772 jurados para 8.962 mesas rumbo a las subnacionales

El Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz (TED) concluyó el sorteo de jurados electorales que administrarán las mesas de sufragio en las próximas elecciones subnacionales, designando a 53.772 ciudadanos para cumplir esta función en 8.962 mesas, distribuidas en 1.330 recintos electorales del departamento.

El presidente del TED Santa Cruz, Marcos Monasterio, informó que con esta actividad se cumple una etapa clave del calendario electoral. “Hemos cumplido con esta importante actividad para la designación de los jurados electorales, que son las autoridades que administran el proceso electoral en cada una de las mesas de sufragio”, señaló.

Monasterio explicó que los jurados serán responsables de dirigir el proceso en una jornada considerada trascendental, ya que la ciudadanía elegirá a las autoridades que administrarán los recursos públicos durante los próximos cinco años.

Capacitación desde marzo

La autoridad electoral anunció que a partir de la primera semana de marzo se iniciará el cronograma de capacitación para todos los jurados designados en el departamento. Para facilitar el proceso, el TED habilitará megacentros de formación permanente, como en anteriores procesos electorales, con el objetivo de garantizar que todos los ciudadanos convocados reciban la instrucción necesaria.

Elección con doble papeleta y dos ánforas

Monasterio advirtió que se trata de una elección “importante y compleja”, ya que se utilizarán dos ánforas, dos actas electorales y dos tipos de papeletas.

En la papeleta departamental, los votantes elegirán en la franja superior a gobernador y vicegobernador; en la franja intermedia, a asambleístas por territorio; y en la franja inferior, a asambleístas por población.

En tanto, en la papeleta municipal, correspondiente a los 54 municipios del departamento, se votará en la franja superior por alcaldes municipales y en la inferior por concejales.

La autoridad recordó además que el ciudadano puede cruzar el voto en la elección municipal, es decir, no necesariamente debe optar por una sola organización política en ambas franjas.

Mira la programación en Red Uno Play