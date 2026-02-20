Sosa advierte que Santa Cruz está “en estado de coma” y propone un plan de “orden ya”

La arquitecta y candidata a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, aseguró que el municipio atraviesa “su peor estado”, al que calificó como “estado de coma”, debido a la acumulación de basura, el deterioro de espacios públicos y la crisis en los servicios básicos.

Durante una entrevista con el programa El Mañanero, afirmó que la ciudad enfrenta una grave desatención en áreas clave como salud, educación y mantenimiento urbano.

“Hay basura por doquier, canales de drenaje colapsados y áreas verdes abandonadas. Esto ya no es solo un problema estético, es un problema de salud pública”, sostuvo, al referirse también al brote de chikungunya y a la falta de limpieza en los barrios.

La candidata recordó que el municipio cuenta con 15 distritos, 466 unidades vecinales y cerca de 1.480 barrios, además de una extensa área rural. Según indicó, los caminos vecinales carecen de maquinaria y mantenimiento, lo que agrava el abandono en zonas alejadas del quinto anillo.

Cuestionó además el contrato actual de residuos sólidos y la disposición final de la basura, señalando que existen deudas millonarias con proveedores y empresas de servicios.

En cuanto a su propuesta, afirmó que su primer eje es “orden ya”, con el que busca reorganizar la economía municipal y mejorar la recaudación.

Denunció que en los últimos cinco años “se han recibido 5.000 millones menos” y cuestionó la existencia de intermediarios en el cobro de tributos.

“Se acaba la ‘meleea’, se acaban los cobros indebidos y se empieza a hacer el cobro digital”, afirmó, asegurando que esa medida permitiría incrementar los ingresos.

Respecto a la deuda municipal, sostuvo que anteriormente ascendía a 900 millones de bolivianos y que actualmente se habría elevado a cerca de 2.000 millones, además de obligaciones con empresas de servicios y proveedores.

“Me comprometo con mi experiencia y conocimiento técnico a solucionar este problema. No va a ser al día siguiente, pero vamos a recuperar la economía”, manifestó.

En materia de salud, la candidata aseguró que es urgente restablecer el mantenimiento de hospitales y centros de primer y segundo nivel, garantizar insumos y pagar al personal médico.

"Hay que empezar ordenando la casa, restableciendo la dotación de insumos y medicamentos y quitando el montón de administrativos que ha aumentado”, sostuvo. También propuso llevar brigadas médicas a los barrios y reabrir centros que actualmente se encuentran cerrados.

Sobre transporte, defendió la implementación de vías exclusivas para unidades de transporte público, con paradas cada 500 metros, y la reactivación de un sistema de buses de tránsito rápido adaptado a la estructura radiocéntrica de la ciudad.

Finalmente, la candidata aseguró que su experiencia en gestión pública respalda su propuesta y reiteró que su objetivo es “recuperar Santa Cruz con soluciones y resolviendo los problemas de la gente”.

Mira la programación en Red Uno Play