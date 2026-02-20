De rostro perfecto a realidad viral: el video que le costó miles de seguidores a una influencer

Lo que parecía una transmisión más terminó convirtiéndose en un momento viral que le costó miles de seguidores.

Una influencer china perdió aproximadamente 140.000 seguidores luego de que, durante una transmisión en vivo, su filtro de belleza se desactivara por unos segundos, dejando al descubierto su apariencia real ante miles de espectadores.

En el video, que rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas, se observa cómo la creadora de contenido aparece inicialmente con un rostro visiblemente estilizado: piel pálida, tersa y sin imperfecciones. Sin embargo, el efecto digital falla brevemente y muestra una imagen distinta, con rasgos y textura de piel más naturales, antes de restablecerse segundos después.

El clip se volvió viral y generó una ola de comentarios divididos: mientras algunos usuarios criticaron el uso excesivo de filtros, otros defendieron a la influencer y cuestionaron la presión estética que enfrentan las figuras públicas en redes sociales.

El episodio reaviva el debate sobre los estándares de belleza en internet y el impacto de los filtros digitales en la percepción de la imagen personal.

