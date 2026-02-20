A 100 días del inicio del gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua destacó avances enfocados en sentar las bases de una transformación estructural, con énfasis en el desarrollo rural, la transparencia institucional y la austeridad en el manejo de recursos públicos.

El titular de esta cartera de Estado, Óscar Mario Justiniano, afirmó que el actual periodo ha estado orientado a construir los cimientos de una gestión enfocada en mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de los productores del área rural.

“Primero que nada hay que generar, después de poner los cimientos básicos hay que tener los planes a largo plazo, hay que tener políticas de Estado que trasciendan gobiernos, políticas productivas a 30 años, producir más, producir mejor para mejorar la calidad de vida de nuestros productores”, sostuvo la autoridad.

Entre las prioridades mencionadas se encuentran proyectos vinculados al acceso a agua potable, sistemas de riego, saneamiento básico y alcantarillado, considerados fundamentales para fortalecer la producción agropecuaria y recuperar la dignidad de las comunidades rurales.

El ministro también resaltó la lucha frontal contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia en los procesos administrativos como uno de los pilares de esta primera etapa de gestión.

En el marco de una política de austeridad, Justiniano informó que el ministerio logró una reducción del 44% en sus gastos, lo que representa un ahorro aproximado de Bs 160 millones. Estos recursos, según explicó, permitirán optimizar la gestión pública y contar con servidores más eficientes.

Desde el Gobierno se aseguró que estas primeras acciones forman parte de una estrategia orientada a consolidar políticas sostenibles que impulsen el crecimiento productivo y sienten las bases de un desarrollo económico a largo plazo.

