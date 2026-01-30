Ministro Justiniano coordina agenda con sectores productivos del Beni

El ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, Oscar Mario Justiniano, llegó a la ciudad de Trinidad para sostener reuniones con distintos sectores productivos del departamento del Beni, con el objetivo de escuchar sus demandas y articular una agenda de trabajo conjunta orientada al fortalecimiento del aparato productivo regional.

Justiniano sostuvo un encuentro con la Federación de Ganaderos del Beni (Fegabeni), instancia en la que se abordó una agenda amplia de temas estratégicos vinculados a la seguridad jurídica, la infraestructura productiva y la mejora de las condiciones para la producción ganadera.

Si bien varios de los puntos planteados por Fegabeni involucran competencias de distintas áreas del Estado, el ministro Justiniano reafirmó su rol como aliado del sector productivo, comprometiéndose a gestionar y canalizar los requerimientos ante las carteras correspondientes, con el fin de que las necesidades del Beni sean atendidas de manera integral y coordinada.

Durante la reunión también se revisaron los avances en los procesos de titulación de tierras con el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la revisión de resoluciones administrativas de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras, además de la prevención de incendios forestales y la seguridad jurídica sobre la propiedad, entre otros temas.

El Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua reafirmó su voluntad de actuar no solo en el marco de sus competencias específicas, sino como un articulador estratégico del diálogo entre los productores benianos y el Gobierno nacional.

