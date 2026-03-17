Operativo sorpresa en Senkata: choferes revisan calidad del combustible

En un operativo sorpresa, una comisión de la Federación de Choferes Chuquiago Marka y Primero de Mayo llegó hasta la planta de Senkata, en la ciudad de El Alto, para verificar la calidad del combustible distribuido en La Paz, tras denuncias de fallas en motorizados.

La inspección se realizó en el marco de los acuerdos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y con el objetivo de corroborar los controles de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

“Queremos verificar qué tipo de aditivos se está colocando y cuánto de etanol tiene”, indicó el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez.

El sector recordó que existe un límite acordado.

“Tenemos establecido solo el 12% de etanol, no se puede incrementar más”, advirtió.

La medida surge tras reportes de afectaciones en vehículos, que según el sector solo en La Paz sobrepasan los 2.000 vehículos dañados por una presunta mala calidad del combustible.

En ese sentido, exigieron la devolución de gastos a los afectados.

El acuerdo también contempla la presentación de una nómina de vehículos perjudicados para gestionar el resarcimiento económico.

Los choferes aseguraron que continuarán realizando controles para garantizar la calidad del combustible y el cumplimiento de los compromisos asumidos.

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