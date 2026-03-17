Acuerdo con Brasil apunta a generar inversiones y reactivar la exploración de hidrocarburos en Bolivia

El Gobierno boliviano proyecta fortalecer su relación energética con Brasil como eje clave para enfrentar la crisis del sector hidrocarburífero y recuperar la capacidad productiva del país, según informó este martes el canciller Fernando Aramayo, tras la reciente reunión bilateral entre los presidentes Rodrigo Paz y Luiz Inácio Lula Da Silva en territorio brasileño.

“Bolivia es uno de los proveedores más importantes, pero el potencial gasífero es enorme. De la mano de la alianza que estamos estableciendo con Brasil, con una empresa tan grande como Petrobras, se puede aspirar a recuperar rápidamente el tiempo perdido”, afirmó la autoridad, al reconocer que en años pasados no se realizaron las inversiones necesarias en exploración.

El canciller admitió que la situación actual responde a decisiones anteriores que no aprovecharon el auge de los recursos naturales.

Asimismo, advirtió que el contexto internacional incrementa la presión sobre el país, en referencia a conflictos externos que impactan en los mercados energéticos.

La autoridad subrayó que este escenario convierte al sector energético en una prioridad dentro de la agenda con Brasil.

“Esto se traduce en hacer este tema algo prioritario para el país y para la agenda binacional”, afirmó.

Aramayo reiteró que la nueva relación bilateral no solo busca sostener el suministro de gas, sino ampliar la cooperación para garantizar seguridad energética y reactivar la economía nacional.

Mira la programación en Red Uno Play