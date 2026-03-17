Foro Bolivia-Brasil reúne a empresarios para impulsar acuerdos e inversiones

El Gobierno boliviano apuesta por concretar acuerdos comerciales y atraer inversiones en el marco del Foro Empresarial Bolivia-Brasil, que se desarrolla en São Paulo este martes con una masiva participación del sector privado de ambos países.

“Vamos a inaugurar el Foro Empresarial Brasil-Bolivia (…) con una participación muy sustantiva de empresarios bolivianos y brasileros”, informó el canciller, Fernando Aramayo, al destacar que se trata del encuentro más importante en las últimas décadas.

Según detalló, el evento reúne a más de 200 participantes y a cerca de 200 grupos empresariales.

“Estamos hablando de 90 grupos empresariales representados en Brasil y 110 en Bolivia”, precisó.

El foro contempla una agenda enfocada en sectores estratégicos para ambos países, donde se va a conversar sobre transición y seguridad energética, alimentos, agroindustria, biotecnología, innovación y sostenibilidad.

Durante la jornada se instalarán mesas de trabajo en áreas específicas para generar acuerdos concretos.

“Vamos a abordar ocho mesas (…) agroindustria y fertilizantes, alimentos y bebidas, minerales estratégicos y litio, energía y combustibles, turismo, tecnología, servicios y construcción”, señaló.

El canciller remarcó que el objetivo es pasar del diálogo a resultados tangibles e iniciar un proceso de construcción de acuerdos y vínculos entre el empresariado brasilero y boliviano.

Asimismo, adelantó que se busca reactivar mecanismos de cooperación entre el sector público y privado.

Aramayo agregó que el encuentro abre expectativas para reactivar el intercambio económico y recuperar los niveles de comercio entre ambos países, con impacto directo en sectores productivos y de exportación.

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