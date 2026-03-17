¿Sube o se mantiene? La cotización del dólar paralelo este martes 17 de marzo

El dólar en el mercado paralelo de Bolivia registró este martes 17 de marzo una leve variación al alza, de acuerdo con datos de portales que monitorean su cotización fuera del sistema financiero regulado.

Según el sitio dolarboliviahoy.com, la divisa se ubica en Bs 9,33 para la compra y Bs 9,28 para la venta. La cifra refleja un incremento en el valor de compra frente al reporte del lunes, cuando se situaba en Bs 9,32.

Por su parte, la plataforma bolivianblue.net, que actualiza sus datos cada 15 minutos, indica que el dólar paralelo alcanza Bs 9,32 para la compra y Bs 9,29 para la venta.

El registro del cierre del lunes en ese mismo portal señalaba una cotización de Bs 9,29 tanto para compra como para venta, lo que evidencia un ascenso en el precio de compra en la jornada actual.

El mercado paralelo de divisas no forma parte del sistema financiero regulado en Bolivia. Sin embargo, sus valores son utilizados como referencia por ciudadanos y sectores que realizan operaciones en moneda extranjera.

Mira la programación en Red Uno Play