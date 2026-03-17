¿Será un día estable o con lluvias? Así se perfila el tiempo en Bolivia hoy

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 17 de marzo se registrarán cielos poco nubosos en el Occidente y los Valles, mientras que en el Oriente se prevén chubascos aislados.

Occidente

En el Occidente del país habrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias esta jornada.

La Paz tendrá cielos nubosos, con temperaturas que estarán entre 8°C y 23°C, sin baja probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá cielo poco nuboso y temperaturas entre 0°C y 24°C, sin probabilidad de lluvias.

Potosí presentará cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 25°C, sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

Cochabamba tendrá cielo poco nuboso y temperaturas entre 14°C y 31°C, sin probabilidad de lluvias.

Sucre tendrá cielo poco nuboso durante el día, con valores entre 12°C y 27°C, sin probabilidad de lluvias.

Tarija tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 14°C a 29°C con baja probabilidad de lluvias.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con chubascos aislados y baja probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá chubascos aislados durante toda la jornada, con temperaturas entre 24°C y 31°C, con baja probabilidad de lluvias.

Trinidad prevé una jornada con chubascos aislados, con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C, con baja probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 23°C y 32°C, con baja probabilidad de lluvias.

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