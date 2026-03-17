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¿Será un día estable o con lluvias? Así se perfila el tiempo en Bolivia hoy

El pronóstico para este 17 de marzo anticipa estabilidad en varias regiones y precipitaciones puntuales en el Oriente del país.

Red Uno de Bolivia

17/03/2026 6:53

Foto: En la ciudad de Sucre se prevén cielos poco nubosos esta jornada.
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este martes 17 de marzo se registrarán cielos poco nubosos en el Occidente y los Valles, mientras que en el Oriente se prevén chubascos aislados.

Occidente
En el Occidente del país habrá cielos poco nubosos, sin probabilidad de lluvias esta jornada.

  •      La Paz tendrá cielos nubosos, con temperaturas que estarán entre 8°C y 23°C, sin baja probabilidad de lluvias.

  •      El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de 4°C y máxima de 17°C.

  •      Oruro tendrá cielo poco nuboso y temperaturas entre 0°C y 24°C, sin probabilidad de lluvias.

  •      Potosí presentará cielo poco nuboso y temperaturas que oscilarán entre 3°C y 25°C, sin probabilidad de lluvias.

Valles
La región de los Valles presentará cielos poco nubosos sin probabilidad de lluvias durante toda la jornada.

  •      Cochabamba tendrá cielo poco nuboso y temperaturas entre 14°C y 31°C, sin probabilidad de lluvias.

  •     Sucre tendrá cielo poco nuboso durante el día, con valores entre 12°C y 27°C, sin probabilidad de lluvias.

  •      Tarija tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas que irán de 14°C a 29°C con baja probabilidad de lluvias.

Oriente
En el Oriente boliviano, se prevé una jornada con chubascos aislados y baja probabilidad de lluvias.

  •      Santa Cruz tendrá chubascos aislados durante toda la jornada, con temperaturas entre 24°C y 31°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •      Trinidad prevé una jornada con chubascos aislados, con una mínima de 22°C y una máxima de 31°C, con baja probabilidad de lluvias.

  •      Cobija tendrá tormentas eléctricas y temperaturas entre 23°C y 32°C, con baja probabilidad de lluvias.

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