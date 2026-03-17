Alcaldía de La Paz advierte que lluvias continuarán y mantiene alerta naranja tras granizada

El secretario municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades de La Paz, Juan Pablo Palma, advirtió que la temporada de lluvias aún no ha concluido y que existe una alta probabilidad de que se registren nuevos eventos climáticos en los próximos días, tras la intensa granizada que afectó a la ciudad.

“No estamos ni siquiera cerca de terminar las lluvias (…) la probabilidad de que eventos como este se extiendan en lo que va de marzo está latente”, señaló la autoridad.

Palma explicó que el municipio se mantiene en alerta naranja, por lo que pidió a la población extremar precauciones ante posibles tormentas, lluvias intensas y granizadas.

Emergencias atendidas tras la granizada

La autoridad detalló que la tormenta registrada dejó varios puntos críticos en la ciudad, principalmente en zonas como Irpavi, Achumani, Bolonia, Koani y Calacoto, donde se registraron inundaciones, colapso de viviendas y acumulación de granizo.

Uno de los casos más complejos fue el desborde del río Koani, que generó anegamientos debido a la reducción de la capacidad hidráulica por acumulación de material y granizo.

Asimismo, se reportó el colapso de una vivienda en Lomas de Achumani, atribuida a la saturación del suelo y a condiciones previas de riesgo estructural.

En Alto Irpavi, la acumulación de granizo llegó hasta 1,50 metros de altura, provocando daños materiales en viviendas ubicadas en zonas vulnerables.

Sistema de alerta funcionó

Palma destacó que el sistema de alerta temprana sí funcionó correctamente, desmintiendo versiones que señalaban lo contrario.

“A las 16:03 se emitió la alerta de tormenta eléctrica con probabilidad de granizo (…) es falso que el sistema haya sido desmantelado”, afirmó.

Explicó que la Alcaldía ha fortalecido este sistema mediante una aplicación que permite alertar a la población con anticipación.

Más de 200 personas atendieron la emergencia

Tras el evento, la Alcaldía desplegó más de 200 personas entre técnicos, obreros y operadores, además de maquinaria pesada, para atender los distintos puntos afectados.

Las labores continúan en sectores donde aún existe acumulación de material, especialmente en Irpavi y Bolonia.

Sin víctimas fatales

Pese a la magnitud del evento, Palma destacó que no se registraron personas heridas ni fallecidas, aunque sí importantes daños materiales.

Finalmente, reiteró que el municipio continuará trabajando en coordinación con el Senamhi y otras instituciones para reducir riesgos y responder ante nuevas emergencias, en un contexto donde las lluvias aún persistirán en las próximas semanas.

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