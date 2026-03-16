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Confirmado: el Bolivia–Surinam ya no se jugará a las 19:00

El partido que abrirá la repesca se jugará el 26 de marzo en Monterrey y tendrá un ajuste en la hora programada.

Martin Suarez Vargas

16/03/2026 11:53

Izquierda: Juan Godoy festeja el gol de la Verde, seguido de Marcelo Torrez. Derecha: Tjaronn Inteff Chefren Chery, de Surinam, se prepara para ejecutar un tiro libre. Foto: redes sociales.
Bolivia.

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El partido entre Bolivia y Surinam por el repechaje internacional rumbo al Mundial 2026 tendrá un cambio en su horario. Inicialmente estaba previsto para las 19:00, pero ahora se confirmó que el encuentro se disputará a las 18:00 en Monterrey, México.

El compromiso se jugará el próximo 26 de marzo en el estadio BBVA, conocido como el “Gigante de Acero”. De esta manera, el duelo que abrirá la repesca se adelantará una hora respecto a la programación original.

La selección boliviana llegará a este partido luego de disputar un amistoso de preparación el pasado domingo, cuando goleó por 3-0 a Trinidad y Tobago. Los goles de la Verde fueron convertidos por Luis Haquín, Juan Godoy y Fernando Nava.

En el caso de Surinam, no se conocieron recientemente partidos amistosos previos al repechaje. Según reportes, el plantel tiene previsto reunirse pocos días antes del encuentro y realizar sesiones de coordinación de manera virtual.

Bolivia y Surinam serán los encargados de abrir esta fase del repechaje, en un duelo clave que marcará el camino de ambas selecciones en busca de seguir en carrera hacia la clasificación mundialista.

Mira la programación en Red Uno Play

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