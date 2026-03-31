¡Atención, La Paz! Cierran vías por transmisión del partido Bolivia vs. Irak

La Alcaldía de La Paz informó el cierre temporal de vías en los macrodistritos Centro y Sur debido a la instalación de pantallas gigantes para la transmisión del partido amistoso entre Bolivia e Irak.

Según el comunicado oficial, una de las principales restricciones se aplicará en la zona Sur, específicamente en la calle 15 de Calacoto, en el tramo comprendido entre la avenida Sánchez Bustamante y la avenida Julio Patiño.

“El cierre se realizará desde las 18:00 del martes 31 de marzo hasta las 03:00ndel miércoles 1 de abril”, detalla la información difundida por la Secretaría Municipal de Movilidad y Seguridad Ciudadana.

Estas medidas buscan facilitar la instalación de equipos y garantizar la seguridad de las personas que se concentrarán para seguir el encuentro deportivo en espacios públicos.

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar previsiones, utilizar rutas alternas y respetar la señalización vial para evitar congestionamientos durante el desarrollo de la actividad.

Asimismo, se prevé un importante despliegue de personal municipal para controlar el tráfico y brindar orientación a la ciudadanía.

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz destacó que estas acciones forman parte de las iniciativas para promover espacios de encuentro ciudadano en torno al fútbol, en un evento que genera gran expectativa entre los aficionados.

Con este operativo, la Alcaldía busca garantizar tanto la seguridad como la organización durante la transmisión del partido, que convocará a cientos de personas en distintos puntos de la ciudad.

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